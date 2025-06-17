фото: соцсети/Новости Житомира

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На улице Святослава Рихтера мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли два человека. Инцидент произошел вблизи одного из местных кафе.

Очевидцы утверждают, что прозвучало не менее четырех выстрелов. По их словам, стрельба произошла примерно в 16 часов 00 минут. Сначала мужчина несколько раз выстрелил в женщину, находившуюся в автомобиле Peugeot. После этого произвел выстрел в воздух и смертельно ранил себя. Свидетели также рассказывают, что нападающий подошел к автомобилю, разбил стекло и начал стрелять. Все произошло в считанные минуты.

На место происшествия сразу прибыли полиция и скорая помощь. Территорию вокруг огородили лентами, а движение транспорта временно перекрыли. В настоящее время допущен только спецтранспорт. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.

Правоохранители уже установили личности погибших. Погибла 36-летняя жительница Житомира и 63-летний бывший муж, житель Житомирского района. Предварительная правовая квалификация – умышленное убийство, согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. Об этом сообщила пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка.

В сети распространяется информация, что погибший – бывший боец батальона "Айдар".

В Сети интернет распространяется информация, что погибшим является юрист Александр Федосюк, ранее проходивший службу в батальоне "Айдар". Сообщается, что мужчина подъехал к автомобилю своей бывшей жены и открыл по ней огонь. После этого он смертельно ранил себя.

Кроме этого отмечают, что между супругами долгое время продолжался конфликт. По словам знакомых, женщина неоднократно обращалась в полицию из-за угроз со стороны мужчины, однако уголовное производство так и не было открыто.

Ранее сообщалось, в Киевской области будут судить двух злоумышленников, которые продали информацию для подготовки убийства высокопоставленного чиновника.