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17 июня 2025, 16:00

На Житомирщине едва не утонул 18-летний юноша, который хотел переплыть карьер

17 июня 2025, 16:00
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фото: ГСЧС Украины в Житомирской области
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Инцидент на воде произошел вечером 15 июня на карьере вблизи села Филинцы Житомирского района. Парня спасли очевидец и чрезвычайники

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 18-летний юноша пытался переплыть карьер, но ему стало плохо из-за холодной воды. Впоследствии парень начал тонуть.

Один из очевидцев бросился на помощь: вместе они держались за каменный склон, но не смогли выбраться.

Спасатели на лодке добрались до пострадавших и доставили их на берег.

"Юношу, который пытался переплыть водоем, госпитализировали в местную больницу с признаками переохлаждения", ― говорится в сообщении.

Второй пострадавший от помощи отказался.

Напомним, на прошлой неделе на Житомирщине утонули два молодых человека.

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