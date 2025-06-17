На Житомирщине едва не утонул 18-летний юноша, который хотел переплыть карьер
Инцидент на воде произошел вечером 15 июня на карьере вблизи села Филинцы Житомирского района. Парня спасли очевидец и чрезвычайники
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Оказалось, что 18-летний юноша пытался переплыть карьер, но ему стало плохо из-за холодной воды. Впоследствии парень начал тонуть.
Один из очевидцев бросился на помощь: вместе они держались за каменный склон, но не смогли выбраться.
Спасатели на лодке добрались до пострадавших и доставили их на берег.
"Юношу, который пытался переплыть водоем, госпитализировали в местную больницу с признаками переохлаждения", ― говорится в сообщении.
Второй пострадавший от помощи отказался.
Напомним, на прошлой неделе на Житомирщине утонули два молодых человека.