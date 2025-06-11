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11 червня 2025, 11:10

Вибухи на Житомирщині: жителів області закликали зберігати спокій

11 червня 2025, 11:10
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ілюстративне фото: ДСНС України
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У середу, 11 червня, у Житомирському районі лунатимуть потужні вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликали зберігати спокій

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – запевнив Віталій Бунечко.

Нагадаємо, у Київській області сапери вилучили з поля бойову частину крилатої ракети росіян Х-101.

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