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На Житомирщині суд розглянув справу про дезертирство та державну зраду. Колишній військовий перейшов на бік ворога

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Житомирщині судили колишнього військового, якого обвинувачують в дезертирстві та державній зраді. За даними слідства, коли він був військовим ЗСУ, майор на території Криму перейшов на бік ворога.

У 2014 році чоловік погодився проходити службу в збройних силах РФ. Також відомо, що він пропагував військових ЗСУ переходити до Росіян. Зокрема, зрадник допомагав росіянам отримувати доступ до особових справ військовослужбовців ЗСУ.

Суд визнав його винним. Його приговорили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Сумщині судили військового за дезертирство. Йому пропонували повернутися, проте він відмовився і написав відповідний рапорт. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.