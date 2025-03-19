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Шпигунство на оборонному заводі: на Кіровоградщині "кріт" ФСБ отримав 15 років тюрми
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19 березня 2025, 07:10

Шпигунство на оборонному заводі: на Кіровоградщині "кріт" ФСБ отримав 15 років тюрми

19 березня 2025, 07:10
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фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила та затримала агента ФСБ, який працював на одному з оборонних підприємств Кіровоградщини. За збирання розвідданих про українську військову техніку зрадник отримав 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Слідство встановило, що чоловік був "інтегрований" у підприємство з метою шпигунства. Його завданням було збирати інформацію про види та кількість бойової техніки ЗСУ, яка проходила ремонт і модернізацію на заводі.

Щоб мати доступ до виробничих приміщень, агент влаштувався на посаду завгоспа. Під час спецоперації контррозвідка СБУ затримала шпигуна "на гарячому", коли він фотографував секретні документи підприємства.

Як з’ясували слідчі, зрадником виявився місцевий житель, який ще до повномасштабного вторгнення перебував у полі зору ФСБ через прихильність до рашистської ідеології.

Після 24 лютого 2022 року на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ та дав чітке завдання – збирати секретну інформацію для ворога.

Суд визнав російського агента винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зрадник отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали 21-річного російського агента, який шукав "шпарини" у ППО.

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