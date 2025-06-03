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03 червня 2025, 15:50

Пропонували повернутися, а він не захотів: на Сумщині судили військового за дезертирство

03 червня 2025, 15:50
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На Сумщині винесли вирок чоловіку, який залишив місце служби. Свою провину він визнав повністю

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Сумщині покарали військового, який втік з місця тимчасової дислокації. Він заявив, що не бажає повертатися на військову службу.

У матеріалах справи вказується, що на початку січня його призначили на посаду навідника 2 механізованого відділення 1 механізованого взводу 7 механізованої роти. Зокрема, він брав участь в операціях "Курськ". 26 січня він втік з місця тимчасової дислокації та повернувся до міста Конотоп, де він мешкав до 1 лютого 2025 року.

Коли його затримали, йому запропонували повернутися на військову службу, але військовий відмовився і написав відповідний рапорт.

На суді обвинувачений свою провину визнав, проте покази давати відмовився. Суд визнав його винним у дезертирстві. Військовому призначили покарання у вигляді позбавленої волі на 5 років.

Нагадаємо, раніше ДБР викрили дезертира з Харкова, який замість проходження служби організував незаконний канал переправлення чоловіків призовного віку до країн Європи. Тепер йому загрожує до 12 років ув'язнення.

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