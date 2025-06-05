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В Житомирской области суд рассмотрел дело о дезертирстве и государственной измене. Бывший военный перешел на сторону врага

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Житомирской области судили бывшего военного, которого обвиняют в дезертирстве и государственной измене. По данным следствия, когда он являлся военным ВСУ, майор на территории Крыма перешел на сторону врага.

В 2014 году мужчина согласился проходить службу в вооруженных силах РФ. Также известно, что он пропагандировал военные ВСУ переходить к Россиянам. В частности, предатель помогал россиянам получать доступ к личным делам военнослужащих ВСУ.

Суд признал его виновным. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Сумской области судили военного за дезертирство. Ему предлагалось вернуться, однако он отказался и написал соответствующий рапорт. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.