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18 березня 2025, 18:30

На Черкащині затримали російського агента, який наводив ворожі ракети на РЛС Сил оборони

18 березня 2025, 18:30
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фото: СБУ
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У Черкаській області Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по військовій та енергетичній інфраструктурі центральної частини України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Аби підготувати нову серію повітряних атак, окупанти сподівались отримати координати радіолокаційних станцій української ППО.

"Для цього фсб дистанційно завербувала 46-річного місцевого жителя, який потрапив "у поле зору" окупантів, коли шукав швидкі заробітки на Телеграм-каналах", — йдеться у повідомленні.

Після вербування агент об’їжджав місцевість, де намагався виявити бойові позиції протиповітряної оборони. Водночас зрадник реєстрував геолокації критично важливих енергооб’єктів регіону та фіксував наслідки ворожих "прильотів" для подальшого коригування повітряних атак РФ.

Співробітники СБУ викрили зрадника на початкових етапах його розвідактивності і зірвали плани загарбників.

Ворожого агента затримали "на гарячому", коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. Зловмисник хотів встановити біля потенційної цілі приховану вебкамеру для дистанційного наведення повітряних ударів.

У затриманого вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів із ФСБ.

Слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Одесі затримали 21-річного російського агента, який шукав "шпарини" у ППО.

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