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05 червня 2025, 00:45

На Житомирщині судили батька військового за ухилення від мобілізації

05 червня 2025, 00:45
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Фото: YouTube
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На Житомирщині отримав вирок чоловік, який відмовився від служби після повістки. При цьому він не визнав свою провину

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Житомирщині судили чоловіка, який після двох повісток ухилився від мобілізації. Він заявив, що в нього служить син. Відомо, що чоловіка визнали обмежено придатним, проте він відмовився від служби.

На суді він заперечив свою провину. За його словами, він "не повинен проходити військову службу, посилаючись на те, що військову службу вже проходить його син". Також чоловік заявив, що не погоджується з висновком ВЛК, а його стан здоров'я не дозволяє йому служити.

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації. Його приговорили до позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті за ухилення від мобілізації судили свідка Єгови. Йому вручали повістку, але він відмовлявся від мобілізації. Свою провину він не визнав. Суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на три роки.

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