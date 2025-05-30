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30 травня 2025, 15:11

6000 доларів за непридатність до військової служби: жителя Тернополя судитимуть за організацію незаконної схеми

30 травня 2025, 15:11
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фото: Національна поліція
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Слідчі тернопільської поліції скерували до суду матеріали щодо організатора незаконної схеми уникнення мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 37-річний житель обласного центру вимагав кошти від чоловіка, котрий підлягав мобілізації. За 6000 доларів він обіцяв виготовити документи про відстрочку від військової служби за станом здоров’я.

Підозрюваний запевняв, що має знайомства у територіальному центрі комплектування та зможе вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії.

Поліцейські затримали підозрюваного одразу після передачі йому грошей.

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Тернопільській області військовослужбовець намагався "продати" довідку про непридатність до служби за 25 000 доларів.

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