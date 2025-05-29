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Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Закарпатті судили чоловіка, який ухилився від мобілізації через релігійні переконання. На суді він зазначив, що не визнає провину. За його словами, він з 2008 року є свідком Єгови, а від 2022 року — служить дияконом. Тому він просив замінити військову службу на альтернативну.

Суд наголосив, що під час воєнного стану закон не передбачає заміни військової служби на альтернативну. Тому чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації та призначили йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку, але не з'явився до ТЦК. За його словами, він хворів, проте ТЦК він не повідомляв про причину і так і не прийшов. Суд визнав його винним.