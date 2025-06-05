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05 июня 2025, 00:45

В Житомирской области судили отца военного за уклонение от мобилизации

05 июня 2025, 00:45
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Фото: YouTube
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В Житомирской области получил приговор мужчина, который отказался от службы после повестки. При этом он не признал свою вину

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Житомирской области судили мужчину, который после двух повесток уклонился от мобилизации. Он заявил, что у него служит сын. Известно, что мужчину сочли ограниченно годным, однако он отказался от службы.

На суде он отрицал свою вину. По его словам, он "не должен проходить военную службу, ссылаясь на то, что военную службу уже проходит его сын". Также мужчина заявил, что не согласен с заключением ВЛК, а его состояние здоровья не позволяет ему служить.

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Его приговорили к лишению свободы на три года.

Напомним, ранее в Закарпатье за уклонение от мобилизации судили свидетеля Иеговы. Ему вручали повестку, но он отказывался от мобилизации. Свою вину он не признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на три года.

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