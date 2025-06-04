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04 червня 2025, 11:10

На Житомирщині керівники виправного центру та колонії вимагали гроші з ув’язнених за умовно-дострокове звільнення

04 червня 2025, 11:10
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки повідомили про підозру керівнику «Бердичівського виправного центру №108» та начальнику «Райківської виправної колонії №73», який раніше обіймав посаду свого спільника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Посадовці систематично вимагали від ув’язнених гроші за організацію виїздів за межі установ виконання покарань та підготовку документів, необхідних для умовно-дострокового звільнення.

Протиправні дії посадовців викрив один із ув’язнених, який звернувся із заявою про дозвіл на короткостроковий виїзд. За таку "послугу" посадовці запросили 16 000 гривень. Після отримання грошей вони пообіцяли за 12 000 гривень на місяць забезпечити ув’язненому необмежену кількість короткострокових виїздів за межі виправного центру.

Крім того, вони запропонували організувати йому умовно-дострокове звільнення за 1000 доларів США.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік із ножем напав на перехожого і поліцейського.

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