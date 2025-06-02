На Житомирщині чоловік "задув" газом прикордонника, намагаючись втекти до Білорусі

фото: ДПСУ

На Житомирській області затримано правопорушника, який вчинив агресивні дії щодо прикордонника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, у межах Коростенського прикордонного району, прикордонним нарядом було виявлено правопорушника. Чоловік не виконав законні вимоги прикордонників зупинитися, чинив опір і застосував проти військовослужбовця газовий балончик.

Швидше за все, він мав намір незаконно перетнути кордон.

Зловмиснику доведеться відповідати за порушення прикордонного законодавства, крім того, його підозрюють у насильстві щодо працівника правоохоронного органу.

За скоєне чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині п'яні чоловіки напали на правоохоронців.