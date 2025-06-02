На Житомирщині чоловік "задув" газом прикордонника, намагаючись втекти до Білорусі
На Житомирській області затримано правопорушника, який вчинив агресивні дії щодо прикордонника
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, у межах Коростенського прикордонного району, прикордонним нарядом було виявлено правопорушника. Чоловік не виконав законні вимоги прикордонників зупинитися, чинив опір і застосував проти військовослужбовця газовий балончик.
Швидше за все, він мав намір незаконно перетнути кордон.
Зловмиснику доведеться відповідати за порушення прикордонного законодавства, крім того, його підозрюють у насильстві щодо працівника правоохоронного органу.
За скоєне чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Житомирщині п'яні чоловіки напали на правоохоронців.
У Житомирі затримали чоловіка, який кинув бойову гранату в натовпВсі новини »
01 червня 2025, 13:49Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається
31 травня 2025, 10:40На Житомирщині жінка впала у 8-метрову криницю
29 травня 2025, 17:35
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Заступник керівника Полтавського тролейбусного депо попався на "відкаті"
02 червня 2025, 14:58Подарували на день народження: нетверезий киянин гуляв містом із боєприпасами
02 червня 2025, 14:27Ранковий обстріл Сум: поранено двох жінок, пошкоджені промислові об'єкти та житло
02 червня 2025, 13:50На Тернопільщині 70-річний чоловік загинув після падіння з велосипеда
02 червня 2025, 13:32Спецоперація СБУ в тилу РФ: усі подробиці від Малюка
02 червня 2025, 13:17На Тернопільщині у комендантську годину поліцейські зупинили водійку Citroёn з підробленими документами
02 червня 2025, 13:04У Рівному жінка на ходунках з’їхала у водойму: вона загинула
02 червня 2025, 12:55Ще один нардеп покинув фракцію "Слуга народу"
02 червня 2025, 12:51У Луцьку в ДТП загинуло подружжя: травмовано двоє дітей
02 червня 2025, 12:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі блоги »