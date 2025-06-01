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01 червня 2025, 13:49

У Житомирі затримали чоловіка, який кинув бойову гранату в натовп

01 червня 2025, 13:49
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фото: ілюстративне
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У Житомирі затримали і оголосили підозру чоловіку, який 30 травня кинув бойову гранату у людей

Про це у Телеграмі повідомляє Житомирська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 30 травня 2025 року близько 23:00 між 35-річним мешканцем Житомира та групою з чотирьох чоловіків виник конфлікт на ґрунті особистої неприязні. Прийшовши до свого помешкання, чоловік взяв ручну бойову гранату та, повернувшись до кривдників, кинув її у напрямку групи.

Унаслідок вибуху, четверо учасників конфлікту та двоє випадкових перехожих отримали множинні мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості та госпіталізовані до медичних закладів міста.

Підозрюваного затримано. Йому повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, в Житомирі чоловік стріляв у продавця магазину на очах у клієнтів.

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