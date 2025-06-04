В Житомирской области руководители исправительного центра и колонии требовали деньги из заключенных за условно-досрочное освобождение

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении руководителю «Бердичевского исправительного центра №108» и начальнику «Райковской исправительной колонии №73», ранее занимавшему должность своего сообщника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Чиновники систематически требовали от заключенных деньги за организацию выездов за пределы учреждений исполнения наказаний и подготовку документов, необходимых для условно-досрочного увольнения.

Противоправные действия чиновников разоблачил один из заключенных, обратившийся с заявлением о разрешении на краткосрочный выезд. За такую услугу чиновники просили 16 000 гривен. После получения денег они пообещали за 12 000 гривен в месяц обеспечить заключенному неограниченное количество краткосрочных выездов за пределы исправительного центра.

Кроме того, они предложили организовать ему условно-досрочное увольнение за 1000 долларов США.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области мужчина с ножом напал на прохожего и полицейского.