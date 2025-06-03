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03 червня 2025, 19:45

Розізлився через штраф: на Житомирщині судили водія за замах на вбивство поліцейського

03 червня 2025, 19:45
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На Житомирщині отримав вирок чоловік, який вдарив правоохоронця. Це сталось після того, як водію виписували штраф за порушення ПДР

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Житомирщині чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за замах на вбивство поліцейського. Це сталось 4 травня, коли 23-річного водія зупинили за порушення правил дорожнього руху. Зупинили його тому, що він був без ременя безпеки, і, як стало відомо, без посвідчення водія відповідної категорії.

Після зупинки його запросили до службового приміщення для оформлення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень. Проте під час оформлення постанови чоловік вийшов з приміщення.

Після цього він відчинив передні дверцята автомобіля, дістав із салону цигарки, підійшов до інспектора та наніс один удар ножем в ділянку голови правоохоронцю. Поліцейський отримав легкі тілесні пошкодження.

Нагадаємо, раніше на Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейських. Виявилось, що робили вони це на замовлення росіян. Тепер їм загрожує ув'язнення до 12 років.

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