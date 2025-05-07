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Двоє чоловіків жорстоко побили знайому й обікрали її. Крім того, вони збирались підпалити її будинок, щоб вона загинула

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків — мешканців села Нова Кубань Херсонської області та міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Їх підозрюють у замаху на умисне вбивство.

За даними правоохоронців, в лютому вони були в гостях у жительки села Іщенка. Під час застілля вони жорстоко побили жінку та обікрали її. Для того, щоб приховати злочин, вони намагались спалити будинок разом з потерпілою. Чоловіки підпалили віник та відкрили поблизу нього газовий балон. Проте балон був майже порожній, тому зробити заплановане зловмисникам не вдалось.

Зараз вони перебувають під вартою. Скоро вони постануть перед судом.

Нагадаємо, раніше судили 45-річного жителя Рівненщини. Він прийшов в гості до знайомої, і під час застілля приставив до її шиї ніж і вимагав гроші. Коли жінка відмовила, він почав її душити та бити.