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22 квітня 2025, 18:27

На Житомирщині розслідують замах на вбивство 19-річного хлопця

22 квітня 2025, 18:27
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Фото: Нацполіція
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На Житомирщині ледь не вбили 19-річного хлопця. Це сталось під час його сварки з чоловіком, з яким у нього були неприязні стосунки

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Бердичіві 20 квітня госпіталізували 19 річного хлопця з ножовими пораненнями. За підозрою затримали 23-річного жителя міста. Зараз триває розслідування.

За даними правоохоронців, на вулиці між двома молодиками виникла сварка. Відомо, що в них були тривалі неприязні стосунки. Конфлікт переріс у бійку. Тоді 23-річний вдарив 19-річного ножем. У потерпілого діагностували проникаюче поранення грудної клітини, йому провели термінове оперативне втручання.

23-річному підозрюваному можуть обрати запобіжний захід - це зараз вирішується. За напад йому загрожує від 7 до 15 років за статтею "замах на вбивство".

Нагадаємо, раніше житель Черкас замовив вбивство людини за 2 тисячі доларів. За це його засудили на 10 років ув'язнення.

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