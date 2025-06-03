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В Житомирской области получил приговор мужчина, который ударил правоохранителя. Это произошло после того, как водителю выписывали штраф за нарушение ПДД

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На Житомирщине мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за покушение на убийство полицейского. Это произошло 4 мая, когда 23-летнего водителя остановили за нарушение ПДД. Остановили его потому, что он был без ремня безопасности, и, как стало известно, без водительского удостоверения соответствующей категории.

После остановки его пригласили в служебное помещение для оформления административного взыскания в виде штрафа в размере 510 гривен. Однако при оформлении постановления мужчина вышел из помещения.

После этого он открыл переднюю дверцу автомобиля, достал из салона сигареты, подошел к инспектору и нанес один удар ножом в участок председателя правоохранителя. Полицейский получил лёгкие телесные повреждения.

Напомним, ранее на Буковине подростки-наркодилеры пытались взорвать полицейских. Оказалось, что делали они это по заказу россиян. Теперь им грозит заключение до 12 лет.