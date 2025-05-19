На Дніпропетровщині затримали чоловіка за замах на вбивство
Правоохоронці в місті Самар затримали чоловіка, який вдарив ножем 21-річного місцевого жителя. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Інцидент стався 17 травня в місті Самар. В одному з під'їздів посварились двоє чоловіків. В ході конфлікту зловмисник вдарив ножем 21-річного потерпілого.
Правоохоронці затримали 44-річного чоловіка. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше житель Волині жорстоко побив чоловіка, який нібито образив його брата. Він бив потерпілого молотком, а також руками й ногами. Його приговорили до восьми років позбавлення волі.
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