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Правоохоронці в місті Самар затримали чоловіка, який вдарив ножем 21-річного місцевого жителя. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 17 травня в місті Самар. В одному з під'їздів посварились двоє чоловіків. В ході конфлікту зловмисник вдарив ножем 21-річного потерпілого.

Правоохоронці затримали 44-річного чоловіка. Йому повідомили про підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше житель Волині жорстоко побив чоловіка, який нібито образив його брата. Він бив потерпілого молотком, а також руками й ногами. Його приговорили до восьми років позбавлення волі.