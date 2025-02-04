На Буковині підлітки-наркодилери намагалися підірвати поліцейських

фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігли теракту, організованому російськими спецслужбами на Буковині. Двоє агентів РФ віком 17 та 18 років планували підірвати наряд поліції, викликаний на місце фейкового інциденту у Вижницькому районі. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники заклали саморобний вибуховий пристрій (СВП) у покинутій господарській будівлі. Вибухівка, нашпигована саморізами для максимального ураження, була прихована в мішку для сміття, а поруч встановили мобільний телефон у коробці з-під соку, що знімав вхід до приміщення.

Через віддалений доступ до гаджета окупанти планували активувати пристрій у момент входу поліцейських.

СБУ затримала обох диверсантів одразу після встановлення вибухівки, коли вони повернулися до своїх осель. Затримані – двоє місцевих наркодилерів 17 та 18 років, яких окупанти завербували через Telegram-канали. Підлітки отримали інструкції від російського куратора щодо виготовлення та закладення вибухівки.

Під час обшуків у їхніх помешканнях виявили мобільні телефони з доказами підготовки злочину та компоненти для вибухового пристрою.

Обом фігурантам оголосили підозру за:

ч. 2 ст. 263-1 ККУ – незаконне виготовлення вибухового пристрою за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ – закінчений замах на вчинення терористичного акту.

"Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Житомирі працівники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією попередили терористичний акт, організований російськими спецслужбами. Двох ворожих агентів, які планували підірвати поліцейських в центрі міста, затримали.