Фото: Нацполиция

На Житомирщине произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 1 июня около 05:00 на автодороге Радомышль — Иванков, близ села Белой Криницы. 38-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

К сожалению, в результате аварии водитель погиб. Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, ранее в Одесской области произошло ДТП с двумя авто и мотоциклом. Известно, что водитель автомобиля Porsche, двигаясь в направлении Одессы, выехал на полосу встречного движения, создав аварийную ситуацию, в результате которой произошло столкновение автомобиля Nissan и двигавшихся друг за другом ему навстречу мотоциклу.