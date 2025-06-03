12:55  02 июня
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
11:11  02 июня
В Киеве во время движения загорелась маршрутка: жуткие кадры
09:39  02 июня
В Украине 2 июня – переменная облачность, местами дожди и грозы
UA | RU
UA | RU
03 июня 2025, 02:55

В Житомирской области мотоцикл влетел в кювет: водитель погиб

03 июня 2025, 02:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На Житомирщине произошло смертельное ДТП с мотоциклом. Полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 1 июня около 05:00 на автодороге Радомышль — Иванков, близ села Белой Криницы. 38-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.

К сожалению, в результате аварии водитель погиб. Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, ранее в Одесской области произошло ДТП с двумя авто и мотоциклом. Известно, что водитель автомобиля Porsche, двигаясь в направлении Одессы, выехал на полосу встречного движения, создав аварийную ситуацию, в результате которой произошло столкновение автомобиля Nissan и двигавшихся друг за другом ему навстречу мотоциклу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП
В Луцке в ДТП погибли супруги: травмированы двое детей
02 июня 2025, 12:33
В Тернополе водитель разбил автомобиль и оставил его посреди тротуара
01 июня 2025, 13:16
Смертельная авария в Полтавской области: молодая женщина погибла на месте
30 мая 2025, 22:25
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
Можно сэкономить: сколько в Украине сейчас стоит пять литров растительного масла
03 июня 2025, 04:30
Овощи дешевеют, ягоды дорожают: что происходит с ценами в Украине
03 июня 2025, 04:00
"Я хотела от этого уволиться": певица Елена Тополя откровенно рассказала об операции на груди
03 июня 2025, 03:40
Программа украиноведческого компонента: в МОН придумали нововведения для школьников
03 июня 2025, 03:20
На Прикарпатье автомобиль влетел в кювет и перевернулся: из машины достали тело погибшего
03 июня 2025, 01:55
В Харьковской области осудили мужчину, который передавал знакомому с РФ данные об ВСУ
03 июня 2025, 00:55
Водитель пьяный, пассажир без шлема: на Волыни осудили мотоциклиста за смертельное ДТП
03 июня 2025, 00:15
На Волыни судили мужчину, забившего до смерти пьяного товарища
02 июня 2025, 23:40
В Днепре директор учебного заведения присвоила более 400 тысяч из бюджета
02 июня 2025, 23:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »