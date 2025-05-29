На Житомирщині жінка впала у 8-метрову криницю

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Інцидент стався 28 травня у місті Малин Коростенського району. Надзвичайники дістали місцеву жительку з криниці

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

На щастя, сусіди почули крики постраждалої про допомогу. Місцеві мешканці намагалися її витягнути, але не змогли.

"40-річна жінка знаходилася на дні 8-метрової криниці, там було трохи води", — йдеться в повідомленні.

За допомогою тросу рятувальники витягли потерпілу на поверхню. Від госпіталізації жінка відмовилася.

Нагадаємо, 25 травня в селі Ломачинці Чернівецької області у колодязі виявили тіло чоловіка.