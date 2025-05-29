На Житомирщині жінка впала у 8-метрову криницю
Інцидент стався 28 травня у місті Малин Коростенського району. Надзвичайники дістали місцеву жительку з криниці
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
На щастя, сусіди почули крики постраждалої про допомогу. Місцеві мешканці намагалися її витягнути, але не змогли.
"40-річна жінка знаходилася на дні 8-метрової криниці, там було трохи води", — йдеться в повідомленні.
За допомогою тросу рятувальники витягли потерпілу на поверхню. Від госпіталізації жінка відмовилася.
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