В Житомирской области мужчина "задул" газом пограничника, пытаясь бежать в Беларусь

фото: ГПСУ

На Житомирской области задержан правонарушитель, совершивший агрессивные действия в отношении пограничника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, в пределах Коростенского пограничного района, пограничным нарядом был обнаружен правонарушитель. Мужчина не выполнил законные требования пограничников остановиться, сопротивлялся и применил против военнослужащего газовый баллончик.

Скорее всего, он намеревался незаконно пересечь границу.

Злоумышленнику придется отвечать за нарушение пограничного законодательства, кроме того, его подозревают в насилии в отношении работника правоохранительного органа.

За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области пьяные мужчины напали на правоохранителей.