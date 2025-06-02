В Житомирской области мужчина "задул" газом пограничника, пытаясь бежать в Беларусь
На Житомирской области задержан правонарушитель, совершивший агрессивные действия в отношении пограничника
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, в пределах Коростенского пограничного района, пограничным нарядом был обнаружен правонарушитель. Мужчина не выполнил законные требования пограничников остановиться, сопротивлялся и применил против военнослужащего газовый баллончик.
Скорее всего, он намеревался незаконно пересечь границу.
Злоумышленнику придется отвечать за нарушение пограничного законодательства, кроме того, его подозревают в насилии в отношении работника правоохранительного органа.
За совершенное мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в Житомирской области пьяные мужчины напали на правоохранителей.
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