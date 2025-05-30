"Подзвонили з банку": пенсіонер з Житомирщини перерахував аферистам понад 40 тисяч
Пенсіонер з Житомирщини став жертвою аферистів. Він довірився дзвінку від аноніма, який представився працівником банку
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Жертвою аферистів став 64-річний житель Коломийської громади. Йому зателефонував нібито працівник банку. Співрозмовник переконав пенсіонера, що із його банківського рахунку намагаються розрахуватися в інтернет-магазині, і потрібно переказати гроші на безпечний рахунок.
Чоловік довірився і перерахував шахраям 40 тисяч гривень. Лише згодом він зрозумів, що став жертвою аферистів.
Правоохоронці закликають громадян бути уважними. В жодному випадку не треба називати незнайомцям свої особисті дані, а також здійснювати платіжні операції.
Нагадаємо, раніше жертвою телефонних аферистів став чоловік з Житомирської області. Пенсіонеру зателефонував невідомий, представившись працівником фінансової установи. Потерпілий довірився і назвав дані свого банківського рахунку. Згодом шахраї вкрали в нього понад 100 тисяч гривень.