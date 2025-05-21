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На Волині судили подружжя аферистів, які обманули військового. Зробили вони це, коли вже були в місцях несвободи

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Волині судили подружжя шахраїв. Відомо, що 47-річна жінка та 39-річний чоловік ошукали військовослужбовця. Це сталось в період, коли обидва знаходились в місцях несвободи – у Луцькому та Рівненському СІЗО відповідно.

Чоловік та жінка домовились та реалізували схему. Жінка в соцмережах познайомилась з потерпілим. Тоді вона стала зловживати його довірою та просити кошти нібито на вирішення різних проблем. Таким чином, подружжя аферистів "заробили" 25 тисяч гривень. Їм призначили покарання у виді трьох років та двох місяців позбавлення волі кожному.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині аферист обікрав жінку на понад 50 тисяч. Вона шукала роботу в інтернеті, проте коли жінка зробила "внесок" замість інвестицій отримала збитки — з її картки списали кошти.