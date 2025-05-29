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29 травня 2025, 21:09

На Житомирщині шахраї вкрали в пенсіонера понад 100 тисяч гривень

29 травня 2025, 21:09
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Фото: Нацполіція
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Пенсіонер з Житомирщини став жертвою телефонних аферистів. З його картки зникли гроші після підозрілого дзвінка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Житель Житомирщини став жертвою аферистів. 62-річний чоловік отримав дзвінок від незнайомця, який представився працівником служби безпеки фінансової установи. Він заявив, що у чоловіка нібито банківська картка тимчасово заблокована через тимчасові дії.

Тоді ж аферист попросив назвати термін дії картки. Коли пенсіонер зробив все, про що його просили, розмова перервалась. Згодом з картки чоловіка списали 109 тисяч гривень.

"Поліцейські радять негайно припинити розмову та зателефонувати на офіційну гарячу лінію банку, якщо співрозмовник пропонує повідомити конфіденційну інформацію, паролі або коди з SMS-повідомлень", - кажуть в поліції

Нагадаємо, раніше житель Прикарпаття став жертвою аферистів. Він хотів купити автомобіль "під ключ". Довіряючи "продавцю" він перерахував понад 53 тисячі гривень. Однак шахрай просто більше не виходив на зв'язок, а чоловік не отримав ані свої гроші, ані автомобіль.

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