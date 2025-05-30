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Пенсионер из Житомирской области стал жертвой аферистов. Он доверился звонку от анонима, представившегося работником банка

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Жертвой аферистов стал 64-летний житель Коломыйской общины. Ему позвонил якобы работник банка. Собеседник убедил пенсионера, что с его банковского счета пытаются рассчитаться в интернет-магазине и нужно перевести деньги на безопасный счет.

Мужчина доверился и перечислил мошенникам 40 тысяч гривен. Лишь впоследствии он понял, что стал жертвой аферистов.

Правоохранители призывают граждан быть внимательными. Ни в коем случае не нужно называть незнакомцам свои личные данные, а также совершать платежные операции.

Напомним, ранее жертвой телефонных аферистов стал мужчина из Житомирской области. Пенсионеру позвонил неизвестный, представившись работником финансового учреждения. Потерпевший доверился и назвал данные своего банковского счета. Впоследствии мошенники украли у него более 100 тысяч гривен.