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На Харківщині викрили жінку, яка незаконно отримувала соціальні виплати. Тепер їй оголосили про підозру

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

51-річна жінка подала недостовірну інформацію до державної установи. За фейковими даними, вона з донькою приїхала з міста Чугуєва, тобто - тепер є вимушено переміщеною особою, і потребує соціальних виплат.

Проте жінка вказала в документах недостовірну адресу. Завдяки цьому вона 15 місяців отримувала від держави на себе та свою доньку виплати незаконно. Це близько 80 тисяч гривень. Тепер їй повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Нагадаємо, раніше на Сумщині викрили жінку, яка майже пів року отримувала пенсію свого мертвого сусіда. Вона доглядала за пенсіонером, а коли він помер — отримувала виплати, які надходили на його картку.