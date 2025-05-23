16:09  23 травня
Іноземні експерти вчили українських прикордонників, як не брати хабарі
14:05  23 травня
У Івано-Франківську знайшли мертвим 18-річного хлопця
13:21  23 травня
У Києві жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
23 травня 2025, 16:35

Півтора року грала роль переселенки: на Харківщині викрили жінку, яка обікрала державу

23 травня 2025, 16:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Харківщині викрили жінку, яка незаконно отримувала соціальні виплати. Тепер їй оголосили про підозру

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

51-річна жінка подала недостовірну інформацію до державної установи. За фейковими даними, вона з донькою приїхала з міста Чугуєва, тобто - тепер є вимушено переміщеною особою, і потребує соціальних виплат.

Проте жінка вказала в документах недостовірну адресу. Завдяки цьому вона 15 місяців отримувала від держави на себе та свою доньку виплати незаконно. Це близько 80 тисяч гривень. Тепер їй повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Нагадаємо, раніше на Сумщині викрили жінку, яка майже пів року отримувала пенсію свого мертвого сусіда. Вона доглядала за пенсіонером, а коли він помер — отримувала виплати, які надходили на його картку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист виплати
Подзвонили з "банку": на Сумщині жінка стала жертвою аферистів
30 квітня 2025, 16:48
На Житомирщині шахраї під виглядом ООН обікрали пенсіонерку
25 квітня 2025, 11:32
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
У Львові пенсіонер поранив ножем двох сусідів
23 травня 2025, 16:42
Експерти встановлюють причину масштабної пожежі у Тернополі
23 травня 2025, 16:29
Ракетний удар по Одесі: загинула людина, ще восьмеро поранені
23 травня 2025, 16:22
Іноземні експерти вчили українських прикордонників, як не брати хабарі
23 травня 2025, 16:09
Українські прикордонники показали, як знищують російських окупантів на Луганщині
23 травня 2025, 15:59
На Київщині отримав підозру чоловік, який до смерті забив жінку
23 травня 2025, 15:57
Аварія у Львові: зіткнулися чотири машини, є постраждалі
23 травня 2025, 15:47
Експерт розповів, чому буферні зони Путіна - це інформаційний блеф
23 травня 2025, 15:44
На Херсонщині трактор підірвався на міні під час польових робіт
23 травня 2025, 15:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Максим Жорін
Валерій Чалий
Юрій Бутусов
Всі блоги »