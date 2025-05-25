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25 травня 2025, 17:06

На Житомирщині Росія вбила трьох дітей із однієї родини: що відомо

25 травня 2025, 17:06
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фото: ДСНС Житомирщини
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Житомирщина оплакує загибель трьох дітей із родини Мартинюків – 8-річного Станіслава, 12-річної Тамари та 17-річного Романа. Трагедія сталася під час російської ракетної атаки в ніч на 25 травня

Про це повідомив Коростишівський ліцей №1 імені Густава Олізара, де навчалися діти, передає RegioNews.

"Сьогодні внаслідок жорстокої нічної атаки ми втратили трьох наших дітей. Учні нашого ліцею – одинадцятикласник Роман, шестикласниця Тамара та третьокласник Станіслав – більше не прийдуть до своїх класів, не сядуть за парти, не усміхнуться друзям", – йдеться в повідомленні.

17-річний Роман мав випускний – він цьогоріч завершував навчання. А у його молодших брата й сестри попереду було ще стільки перших дзвінків, екскурсій, свят, відкриттів.

"Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Схиляємо голови в скорботі. Нехай світла пам’ять про Рому, Тамару й Станіслава залишиться з нами назавжди", – зазначила педагог-організатор ліцею Юлія Скою.

Раніше Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, діти були із однієї родини. Також постраждали їхні батьки. Матір школярів отримала важкі поранення.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, під час ворожої атаки на Житомирщину загинули троє дітей. Ще 12 людей отримали поранення.

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