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25 мая 2025, 17:06

На Житомирщине Россия убила троих детей из одной семьи: что известно

25 мая 2025, 17:06
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фото: ГСЧС Житомирщины
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Житомирщина оплакивает гибель троих детей из семьи Мартынюков – 8-летнего Станислава, 12-летней Тамары и 17-летнего Романа. Трагедия произошла во время российской ракетной атаки в ночь на 25 мая

Об этом сообщил Коростышевский лицей №1 имени Густава Олизара, где обучались дети, передает RegioNews.

"Сегодня в результате жестокой ночной атаки мы потеряли троих наших детей. Ученики нашего лицея – одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав – больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям", – говорится в сообщении.

У 17-летнего Романа был выпускной – он в этом году завершал обучение. А у его младших брата и сестры впереди было столько первых звонков, экскурсий, праздников, открытий.

"Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. Склоняем головы в скорби. Пусть светлая память о Роме, Тамаре и Станиславе останется с нами навсегда", – отметила педагог-организатор лицея Юлия Ской.

Ранее Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что дети были из одной семьи. Также пострадали родители. Мать школьников получила тяжелые ранения.

Напомним, сегодня, 25 мая, во время вражеской атаки на Житомирщину погибли трое детей. Еще 12 человек получили ранения.

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