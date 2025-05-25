У Києві "шахед" вибухнув біля укриття: момент потрапив на відео

фото: скриншот із відео

У Києві під час масованої атаки російських дронів зафіксовано момент прильоту прямо біля входу в укриття

Відео інциденту з'явилося у мережі, передає RegioNews.

На записі видно, як люди перебували поруч із входом до підземного паркінгу, який використовувався як укриття. У цей момент лунає потужний вибух — шахед влучає всього за кілька метрів від входу.

Камера зафіксувала яскравий спалах і сильну ударну хвилю, яка здійняла пил та уламки.

На щастя, ніхто не постраждав, хоча вибух був дуже близько до людей.

Як відомо, внаслідок ворожої атаки по Києву постраждало 11 осіб, пошкоджені будинки та бізнесцентр.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня російські війська здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу.

По всій країні постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, більше 60 поранено