На Тернопільщині водій Opel збив мотоцикліста
Порушення правил маневрування - одна з основних причин дорожньо-транспортних пригод, які реєструють слідчі поліції на дорогах Тернополя та області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
У середу, 21 травня, в селі Максимівка на Збаражчині водій автомобіля Opel Movano, виїжджаючи з прилеглої території на головну дорогу, не переконався у безпечному русі та допустив зіткнення із мотоциклом Musstang MT125-8. Водія мотоцикла, жителя Тернопільського району 1961 року народження, з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу.
Нагадаємо, від початку 2025 року на дорогах Тернопільської області трапилося 15 ДТП із неповнолітніми мотоциклістами.
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