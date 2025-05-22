На Тернопільщині водій Opel збив мотоцикліста

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Порушення правил маневрування - одна з основних причин дорожньо-транспортних пригод, які реєструють слідчі поліції на дорогах Тернополя та області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У середу, 21 травня, в селі Максимівка на Збаражчині водій автомобіля Opel Movano, виїжджаючи з прилеглої території на головну дорогу, не переконався у безпечному русі та допустив зіткнення із мотоциклом Musstang MT125-8. Водія мотоцикла, жителя Тернопільського району 1961 року народження, з переломами та іншими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медзакладу.

Нагадаємо, від початку 2025 року на дорогах Тернопільської області трапилося 15 ДТП із неповнолітніми мотоциклістами.