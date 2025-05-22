На Тернопільщині внаслідок ДТП постраждало троє малолітніх дітей

фото: Національна поліція

Увечері 21 травня, на автодорозі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине в межах села Смиківці водій автомобіля Mercedes-Benz Viano зіткнувся з Infiniti G25

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

На момент аварії в салоні фургона перебувало троє малолітніх дітей. Їх доправили до лікарні для медичного огляду без госпіталізації.

У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють деталі автопригод.

Нагадаємо, від початку 2025 року на дорогах Тернопільської області трапилося 15 ДТП із неповнолітніми мотоциклістами.