На Тернопільщині внаслідок ДТП постраждало троє малолітніх дітей
Увечері 21 травня, на автодорозі Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине в межах села Смиківці водій автомобіля Mercedes-Benz Viano зіткнувся з Infiniti G25
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
На момент аварії в салоні фургона перебувало троє малолітніх дітей. Їх доправили до лікарні для медичного огляду без госпіталізації.
У всіх кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють деталі автопригод.
Нагадаємо, від початку 2025 року на дорогах Тернопільської області трапилося 15 ДТП із неповнолітніми мотоциклістами.
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