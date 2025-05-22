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22 мая 2025, 18:35

Сбил насмерть и скрылся: в Житомирской области задержали водителя, совершившего смертельное ДТП

22 мая 2025, 18:35
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Фото: Нацполиция
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В Житомирской области водитель сбил пенсионера насмерть. Теперь водителю грозит заключение

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 21 мая на автодороге "Киев-Чоп". Правоохранители задержали подозреваемого в смертельном ДТП. Водитель, совершивший наезд на пенсионера и скрывшийся с места происшествия, ехал в направлении Звягеля. К сожалению, от полученных травм потерпевший погиб на месте.

Следователи разыскали водителя Renault. Им оказался 59-летний житель Луцка. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что 20 мая на этой же трассе произошла другая смертельная авария. Тогда водитель грузовика MAN опустил столкновение с находившимся на обочине дороги "Mercedes". В результате ДТП погибла женщина.

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