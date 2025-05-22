Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 21 мая на автодороге "Киев-Чоп". Правоохранители задержали подозреваемого в смертельном ДТП. Водитель, совершивший наезд на пенсионера и скрывшийся с места происшествия, ехал в направлении Звягеля. К сожалению, от полученных травм потерпевший погиб на месте.

Следователи разыскали водителя Renault. Им оказался 59-летний житель Луцка. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, что 20 мая на этой же трассе произошла другая смертельная авария. Тогда водитель грузовика MAN опустил столкновение с находившимся на обочине дороги "Mercedes". В результате ДТП погибла женщина.