13:11  21 мая
В Запорожье будут судить супружескую пару, которая за 60 тыс. грн помогала дезертирам
12:16  21 мая
На Волыни будут судить командира воинской части, незаконно насчитавшего подчиненным более 1,2 млн грн
12:40  21 мая
На Львовщине полицейские задержали подростков, распространивших видео с откровенным контентом
UA | RU
UA | RU
21 мая 2025, 18:55

Смертельное ДТП в Житомирской области: грузовик столкнулся с легковушкой

21 мая 2025, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП Mercedes съехал в кювет

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла днем, 20 мая, на трассе Киев-Чоп. 29-летний житель Волыни ехал за рулем автопоезда "MAN". Он допустил столкновение с "Mercedes", находившимся на обочине дороги. Легковушка, за рулем которой была 57-летняя жительница Херсона, съехала в кювет. В результате ДТП она погибла.

Правоохранители задержали водителя грузовика и сообщили ему о подозрении. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области водитель авто Opel не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал с дороги в кювет. В результате аварии 45-летний водитель и его 34-летняя пассажирка погибли.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП
На Донетчине столкнулись два грузовика: спасатели деблокировали пострадавшего водителя
21 мая 2025, 15:29
В Тернопольской области депутат райсовета насмерть сбил военного
21 мая 2025, 14:42
Полиция Винницкой области устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировался 11-летний велосипедист
21 мая 2025, 14:03
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
В Запорожской области русский дрон попал в дом
21 мая 2025, 20:45
Искали быстрого заработка: в Закарпатье агенты РФ получили сроки
21 мая 2025, 20:30
Тело лежало на глазах у детей и родителей: в СМИ рассказали новые детали убийства Андрея Портнова в Испании
21 мая 2025, 19:55
В Киеве мужчина во время застолья ударил знакомого ножом в грудь
21 мая 2025, 19:25
В Харькове задержали адвоката, "торговавшего" бронированием
21 мая 2025, 18:30
Хотел попасть в другой вагон: киевлянин разбил стекло в вагоне метро
21 мая 2025, 17:55
Дожди, грозы и град: синоптики предупредили украинцев о погоде на четверг, 22 мая
21 мая 2025, 17:25
На Кировоградщине уничтожили неразорванную боевую часть вражеского беспилотника
21 мая 2025, 17:16
В Киеве задержали налоговиков, торговавших конфиденциальной информацией из баз данных
21 мая 2025, 17:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Максим Жорин
Все блоги »