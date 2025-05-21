Фото: Нацполиция

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и легковушка. В результате ДТП Mercedes съехал в кювет

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла днем, 20 мая, на трассе Киев-Чоп. 29-летний житель Волыни ехал за рулем автопоезда "MAN". Он допустил столкновение с "Mercedes", находившимся на обочине дороги. Легковушка, за рулем которой была 57-летняя жительница Херсона, съехала в кювет. В результате ДТП она погибла.

Правоохранители задержали водителя грузовика и сообщили ему о подозрении. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области водитель авто Opel не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал с дороги в кювет. В результате аварии 45-летний водитель и его 34-летняя пассажирка погибли.