фото: поліція

ДТП сталася ввечері 19 травня на трасі Одеса-Рені поблизу села Новосільське у Ізмаїльському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій авто Opel не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням і виїхав з дороги в кювет. Внаслідок ДТП 45-річний водій та його 34-річна пасажирка загинули.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Призначена низка експертиз, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, вдень 18 травня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Одна людина загибла, двоє отримали травми.