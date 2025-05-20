Фото: Нацполіція

На Житомирщині аферист вкрав гроші в жінки під виглядом обіцяного заробітку. Жінка думала, що знайшла роботу, але її обманювали

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

27-річна жителька Коростеня звернулась до правоохоронців. Вона повірила в пропозицію "легкого заробітку", але стала жертвою аферистів. Поліція закликає громадян бути обережними.

За словами жінки, в соцмережі їй запропонували роботу. Їй потрібно було переглядати веб-сайти. Після реєстрації вона отримала дві виплати по 100 гривень, що створило враження реального доходу. Надалі вона вкладала власні кошти задля збільшення прибутку.

За перші два дні вона отримала часткові повернення в розмірі 3 376 гривень. Після чергового переказу коштів "роботодавець" зник. Загалом жінка втратила понад 58 тисяч.

Нагадаємо, раніше жителька Дніпра стала жертвою афериста. Вона хотіла придбати авто для потреб військових та довірилась в мережі псевдоволонтеру. Кілька разів вона надсилала йому гроші (загалом 180 тисяч гривень), проте потім він не виходив на зв'язок.