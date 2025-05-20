Фото: Нацполиция

В Житомирской области аферист украл деньги у женщины под видом обещанного заработка. Женщина думала, что нашла работу, но ее обманывали

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

27-летняя жительница Коростеня обратилась к стражам порядка. Она поверила в предложение "легкого заработка", но стала жертвой аферистов. Полиция призывает граждан соблюдать осторожность.

По словам женщины, в соцсети ей была предложена работа. Ей нужно было просматривать веб-сайты. После регистрации она получила две выплаты по 100 гривен, что создало впечатление реального дохода. В дальнейшем она вкладывала собственные средства для увеличения прибыли.

За первые два дня она получила частичный возврат в размере 3 376 гривен. После очередного перевода средств "работодатель" скрылся. В общей сложности женщина потеряла более 58 тысяч.

Напомним, ранее жительница Днепра стала жертвой афериста. Она хотела приобрести авто для военных нужд и доверилась в сети псевдоволонтеру. Несколько раз она посылала ему деньги (в общей сложности 180 тысяч гривен), однако потом он не выходил на связь.