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20 мая 2025, 03:20

Искала заработок в интернете: жительницу Житомирщины аферист обворовал более 50 тысяч

20 мая 2025, 03:20
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Фото: Нацполиция
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В Житомирской области аферист украл деньги у женщины под видом обещанного заработка. Женщина думала, что нашла работу, но ее обманывали

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

27-летняя жительница Коростеня обратилась к стражам порядка. Она поверила в предложение "легкого заработка", но стала жертвой аферистов. Полиция призывает граждан соблюдать осторожность.

По словам женщины, в соцсети ей была предложена работа. Ей нужно было просматривать веб-сайты. После регистрации она получила две выплаты по 100 гривен, что создало впечатление реального дохода. В дальнейшем она вкладывала собственные средства для увеличения прибыли.

За первые два дня она получила частичный возврат в размере 3 376 гривен. После очередного перевода средств "работодатель" скрылся. В общей сложности женщина потеряла более 58 тысяч.

Напомним, ранее жительница Днепра стала жертвой афериста. Она хотела приобрести авто для военных нужд и доверилась в сети псевдоволонтеру. Несколько раз она посылала ему деньги (в общей сложности 180 тысяч гривен), однако потом он не выходил на связь.

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