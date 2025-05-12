На Тернопільщині шахраї виманили у людей майже півмільйона гривень за неіснуючі авто

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Жертвами шахраїв стали двоє мешканців Тернопільської області. Обоє хотіли придбати авто за кордоном і натрапили на вигідні пропозиції на одному із сайтів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Продавці запевняли, що здійснюють доставку "під ключ" - з усіма необхідними документами та розмитненням. Проте вже на початковому етапі почалися фінансові вимоги.

"У результаті чоловік перерахував псевдпродавцю майже 120 000 гривень, а жінка – 365 000 гривень. Обіцяних автомобілів вони так і не отримали, а зв’язок з незнайомцями обірвався", - йдеться у повідомленні.

За фактами шахрайства слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.

Нагадаємо, на Тернопільщині аферист за 40 000 грн обіцяв оформити документи для виїзду до США.