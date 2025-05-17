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17 травня 2025, 01:50

Хотіла допомогти ЗСУ: у Дніпрі аферист обманув жінку на автівках для ЗСУ

17 травня 2025, 01:50
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Ілюстративне фото
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У Дніпрі жінка, яка хотіла допомогти військовим, стала жертвою афериста. Він виманив у неї майже 200 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

До правоохоронців звернулась жінка, яка стала жертвою шахрая. Вона хотіла придбати авто для потреб військових та довірилась в мережі псевдоволонтеру. Зловмисник запевнив жінку, що має можливість безкоштовно отримати автомобілі за кордоном, однак необхідно компенсувати витрати на їх транспортування.

В результаті вона кілька разів надсилала йому гроші різними платежами на різні банківські рахунки. Загалом це було близько 180 тисяч гривень. Після отримання грошей аферист не виходив на зв'язок.

Шахраєм виявився 67-річний місцевий житель. Йому повідомили про підозру.

"Поліція Дніпра звертається до громадян бути обачними. Перевіряйте відгуки про товар і продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших", - закликають в поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка торгувала автомобілями для ЗСУ. Вони ввозили автівки за допомогою підроблених документів у якості гуманітарної допомоги. Згодом зловмисники продавали ці машини через інтернет. Через ці махінації до державного бюджету не було сплачено майже 2 мільйони гривень.

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