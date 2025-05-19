Понад 200 тисяч гривень втратив житель Тернополя, повіривши у пропозицію "легкого заробітку"

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами постраждалого, в одному із месенджерів він натрапив на оголошення про можливість підзаробити. Для цього потрібно було виконувати прості завдання: ставити вподобайки, переглядати відео та поширювати різний контент у соціальних мережах. Йому запропонували пройти "реєстрацію" на платформі, де, за словами шахраїв, уже працювали тисячі користувачів.

Під час "роботи" чоловікові нараховували "віртуальний дохід" і регулярно вимагали сплачувати гроші для "страхування" виплат. У результаті тернополянин перерахував на рахунки зловмисників понад 234 000 гривень. Після цього зв’язок із "роботодавцем" обірвався.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, через бажання заробити в інтернеті жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень.