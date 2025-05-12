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Правоохоронці розповіли про випадок, коли шахрай обманув переселенця, який шукав нове житло. У поліції розповіли, як не стати жертвами квартирного афериста

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

До правоохоронців звернувся переселенець, який став жертвою аферистів. Він розповів, що на сайті оголошень знайшов повідомлення про оренду житла. Тоді він поспілкувався з "орендодавцем", домовився про огляд квартири та заплатив задаток у сумі 12 500 гривень. Коли зловмисник отримав кошти, то він одразу перестав відповідати на телефонні дзвінки. Таким чином, переселенець втратив гроші й не отримав житло.

Правоохоронці закликають звертати увагу на такі моменти:

Шахраї не бажають підписувати договори (особливо в бланках, заготовлених не ними, або в супроводі юриста);

На дошках оголошень сумнівні орендодавці зазвичай максимально приховують власні дані;

Більшість зловмисників не зможе розповісти про район, інфраструктуру, розташування невеликих магазинів, зупинки транспорту, місцеві визначні пам'ятки та інші дрібниці;

Часто аферисти пропонують ціну нижчу за середню на ринку житла.

Якщо орендодавець не може відповісти про останній ремонт, розташування комунікацій, стан і особливості роботи сантехніки, побутової техніки, швидше за все це — шахрай.

Якщо ви або ваші близькі таки стали заручниками шахрайських дій, негайно повідомляйте за номером 102 або звертайтесь до найближчого відділення поліції.

Нагадаємо, на Волині викрили афериста, який обманював людей на фейкових розіграшах у соцмережах. Він обіцяв людям цінні призи, але за отримання цих подарунків потрібно було зробити грошовий внесок. Відомо, що серед потерпілих є військові.