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14 травня 2025, 20:05

На Житомирщині водійка збила пенсіонерку

14 травня 2025, 20:05
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Фото: Нацполіція
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На Житомирщині сталась аварія. Під колеса Alfa Romeo потрапила 75-річна жінка

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась у Звягелі вдень 13 травня. 44-річна жінка їхала за кермом Alfa Romeo. Вона здійснила наїзд на 75-річну місцеву жительку. Пенсіонерку з травмами госпіталізували медики.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Поліція також закликає учасників дорожнього руху бути уважними.

"Водії, заздалегідь знижуйте швидкість перед світлофорами та пішохідними переходами, поворотами та перехрестями. Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та після того, як переконаєтеся, що водій вас бачить і встигає зупинитися", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше сталась смертельна аварія на трасі Київ-Одеса. Водій збив пішохода, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Внаслідок ДТП потерпілий загинув на місці.

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