В Житомирской области водитель сбила пенсионерку
В Житомирской области произошла авария. Под колеса Alfa Romeo попала 75-летняя женщина
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Авария произошла в Звягеле днем 13 мая. 44-летняя женщина ехала за рулем Alfa Romeo. Она совершила наезд на 75-летнюю местную жительницу. Пенсионерку с травмами госпитализировали медики.
Правоохранители возбудили уголовное производство. Полиция также призывает участников дорожного движения быть внимательными.
"Водители, заранее снижайте скорость перед светофорами и пешеходными переходами, поворотами и перекрестками. Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и после того, как убедитесь, что водитель вас видит и успевает остановиться", - говорят в полиции.
Напомним, ранее произошла смертельная авария на трассе Киев-Одесса. Водитель сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пострадавший погиб на месте.