Поліція розшукує очевидців смертельної ДТП, яка трапилася на Тернопільщині

фото: Національна поліція

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 травня у місті Збараж на вулиці Грушевського, неподалік кладовища та автостанції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Тоді під колесами вантажівки DAF FT XF з напівпричепом загинула місцева жителька. За попередніми даними, жінка вийшла на проїжджу частину поза межами пішохідного переходу та потрапила під колеса авто.

Слідчі з’ясовують усі обставини аварії та звертаються до очевидців події та водіїв з відеореєстраторами, які в цей час були поруч, повідомити деталі.

"Якщо у вас є відео- або фотоматеріали, які можуть допомогти слідству, прохання надати їх до найближчого підрозділу поліції або звернутися за номерами телефонів: "102", (0352) 27 12 91, (0352)27 12 84, (0352) 27 13 29", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині вантажівка на смерть переїхала жінку.