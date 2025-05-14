08:25  14 травня
У Києві чоловік вчинив стрілянину в готелі
05:05  14 травня
$30 тисяч за продаж немовля в Сумах: горе-матері обрали запобіжний захід
03:50  14 травня
В Україні продовжують зростати ціни на продукти: що стало дорожче
UA | RU
UA | RU
14 травня 2025, 11:46

Поліція розшукує очевидців смертельної ДТП, яка трапилася на Тернопільщині

14 травня 2025, 11:46
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 12 травня у місті Збараж на вулиці Грушевського, неподалік кладовища та автостанції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Тоді під колесами вантажівки DAF FT XF з напівпричепом загинула місцева жителька. За попередніми даними, жінка вийшла на проїжджу частину поза межами пішохідного переходу та потрапила під колеса авто.

Слідчі з’ясовують усі обставини аварії та звертаються до очевидців події та водіїв з відеореєстраторами, які в цей час були поруч, повідомити деталі.

"Якщо у вас є відео- або фотоматеріали, які можуть допомогти слідству, прохання надати їх до найближчого підрозділу поліції або звернутися за номерами телефонів: "102", (0352) 27 12 91, (0352)27 12 84, (0352) 27 13 29", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині вантажівка на смерть переїхала жінку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область ДТП смертельна ДТП
Житель Тернополя може сісти на 8 років за те, що обікрав магазин на 5000 грн
14 травня 2025, 10:59
На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка, який за 14 000 доларів продавав відстрочки від армії
14 травня 2025, 10:52
У Тернополі няня ображала 2-річну дитину: що їй загрожує
12 травня 2025, 15:56
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
У туристичному селі на Закарпатті оголосили карантин через спалах гепатиту А
14 травня 2025, 12:39
На Харківщині чоловік допомагав за 9500 доларів отримати "бронювання" від армії
14 травня 2025, 12:39
Прикордонники показали, яка погода зараз у Карпатах
14 травня 2025, 12:29
На Вінниччині вчителька географії за 16 000 доларів переправляла чоловіків за кордон
14 травня 2025, 12:21
За добу ЗСУ ліквідували понад 1200 росіян, знищили танки, арту та системи ППО
14 травня 2025, 12:20
В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО
14 травня 2025, 12:13
Замах на фермера: депутат Полтавської облради Дядик залишиться під вартою
14 травня 2025, 11:42
Вибухи на Полтавщині: в ОВА попередили про роботу саперів
14 травня 2025, 11:40
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який за 8000 доларів вивозив чоловіків до Білорусі
14 травня 2025, 11:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »