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13 травня 2025, 16:18

Керівник колонії на Житомирщині виплачував зарплату відсутнім на роботі співробітникам

13 травня 2025, 16:18
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фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань викрило керівника колонії у Житомирській області, який виплачував зарплату відсутнім на роботі співробітникам

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що з жовтня 2021 року до липня 2024 року посадовець безпідставно виплачував заробітну плату, премії та надбавки чотирьом працівникам на загальну суму понад 600 тис. гривень. При цьому вони лише періодично з’являлися на роботі та майже не виконували службові обов’язки.

За це керівник отримував від працівників частину виплат.

Крім того, заступник начальника колонії не задекларував будинок на 104 кв. м та земельну ділянку 0,213 га, на якій він знаходиться.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366-2 КК України – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та умисному внесенню недостовірних даних до декларації.

Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали втікача, який зґвалтував неповнолітню дівчину.

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