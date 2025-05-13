14:55  13 мая
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13:13  13 мая
Ударил ножом в шею: на Буковине мужчина напал на своего соседа
14:30  13 мая
ВСУ получили на вооружение роботизированный комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 мая 2025, 16:18

Руководитель колонии в Житомирской области выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам

13 мая 2025, 16:18
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований разоблачило руководителя колонии в Житомирской области, который выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что с октября 2021 года по июль 2024 года должностное лицо безосновательно выплачивало заработную плату, премии и надбавки четырем работникам на общую сумму более 600 тыс. рублей. гривен. При этом они периодически появлялись на работе и почти не выполняли служебные обязанности.

За это управляющий получал от работников часть выплат.

Кроме того, заместитель начальника колонии не задекларировал здание на 104 кв. м и земельный участок 0,213 га, на котором он находится.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области задержали беглеца, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомирская область колония коррупционная схема
Смертельное ДТП на Житомирщине: полиция разыскивает свидетелей
13 мая 2025, 08:05
На Житомирщине мужчина пытался ограбить ювелирный магазин хоккейной клюшкой
12 мая 2025, 14:22
Работник ТЦК в Житомирской области, который назвал себя "людоловом", записал новое видеообращение
12 мая 2025, 11:59
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
Россияне атаковали центр Харькова беспилотником "Молния"
13 мая 2025, 16:40
В Харькове работник ТЦК избил учителя "Защиты Отечества", который имел бронь: детали скандала
13 мая 2025, 16:11
Хочет всю Украину: Путин не собирается прекращать боевые действия и договариваться
13 мая 2025, 15:55
РФ отказывается называть представителей Путина, которые уедут в Турцию
13 мая 2025, 15:46
В Одесской области полицейские задержали трех браконьеров, наловивших рыбы на 700 тыс. грн
13 мая 2025, 15:35
Во Львовской области задержали злоумышленника, который за 20 тысяч долларов обещал мужчине переправить его за границу
13 мая 2025, 15:17
Жуткая ДТП на Киевщине: в результате столкновения Mercedes и Hyundai погибли 2 человека
13 мая 2025, 15:10
На Киевщине мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку
13 мая 2025, 14:55
Отчитывались россиянам: СБУ разоблачила инкассатора из Днепра и жителя Донбасса
13 мая 2025, 14:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Анна Маляр
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »