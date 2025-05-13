Руководитель колонии в Житомирской области выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам

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Государственное бюро расследований разоблачило руководителя колонии в Житомирской области, который выплачивал зарплату отсутствующим на работе сотрудникам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Установлено, что с октября 2021 года по июль 2024 года должностное лицо безосновательно выплачивало заработную плату, премии и надбавки четырем работникам на общую сумму более 600 тыс. рублей. гривен. При этом они периодически появлялись на работе и почти не выполняли служебные обязанности.

За это управляющий получал от работников часть выплат.

Кроме того, заместитель начальника колонии не задекларировал здание на 104 кв. м и земельный участок 0,213 га, на котором он находится.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст.

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области задержали беглеца, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку.