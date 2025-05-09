На Тернопільщині неповнолітні пошкодили дорожні знаки, їх затримала поліція

фото: Національна поліція

У соцмережі було розміщено інформацію про те, що невідомі особи вирвали та виламали знаки дорожнього руху в місті Кременець Тернопільської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Правоохоронці оперативно встановили осіб, причетних до пошкодження дорожніх знаків. Ними виявилися троє 17-річних жителів райцентру. Двоє з них раніше притягувалися до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв.

Пояснити свій вчинок зловмисники не змогли.

На неповнолітніх поліцейські склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть пенсіонера, який вдарив ножем знайомого.